Kastamonu'da Yıldırım Jimnastik Salonunu Yaktı - Son Dakika
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Kastamonu'da Yıldırım Jimnastik Salonunu Yaktı

Kastamonu\'da Yıldırım Jimnastik Salonunu Yaktı
18.06.2026 00:43
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Kastamonu'da bir jimnastik salonuna yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı, salon kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da küle dönen jimnastik salonuna yıldırımın düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait jimnastik salonuna yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle çıkan yangında salon kullanılmaz hale geldi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, jimnastik salonunun bitişiğinde bulunan binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yıldırımın jimnastik salonuna düştüğü ve ardından yangının başladığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu görüntülendi. Görüntülerde yıldırımın binaya isabet ettiği görülüyor. Yıldırım düştükten kısa süre sonra salonun üzerini kapatan çadırın tutuşmasıyla yangının başladığı görüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Yıldırım Jimnastik Salonunu Yaktı - Son Dakika

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