Kastamonu'da aracın çarptığı ayı telef oldu

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde aracın çarptığı değerlendirilen ayı yolda telef olmuş şekilde bulundu.

Olay, Seydiler ilçesi Kastamonu- İnebolu karayolu Ödemiş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından refüjde bir ayı telef olmuş şekilde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından telef olan ayı yoldan kaldırıldı. İlk belirlemelere göre ayının bir aracın çarpması neticesinde telef olduğu değerlendiriliyor. - KASTAMONU