Kastamonu'da Yolun Karşısına Geçmek İsterken Otomobilin Çarptığı Vatandaş Ağır Yaralandı

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Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı.

Kaza, Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan M.G.'ye, İ.H.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazada M.G. ağır yaralandı. M.G., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU