Kastamonu Devrekani'de otomobil elektrik direğine çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu Devrekani'de otomobil elektrik direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

Kastamonu Devrekani\'de otomobil elektrik direğine çarptı, 2 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Devrekani ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 34 BV 3518 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde elektrik direğine çarptı. Motoru yerinden sökülen ve ağır hasar gören otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan A.A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Devrekani, Kastamonu, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu Devrekani'de otomobil elektrik direğine çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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