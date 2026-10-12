Kastamonu Hanönü\'de dağda fenalaşan vatandaş sağ bulunarak hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıktığı dağda fenalaşan ve yakınlarının kendisinden haber alamadığı vatandaş, ekipler tarafından sağ bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki A.K., gittiği dağda fenalaşarak baygınlık geçirdi. A.K.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, Hanönü Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların desteğiyle A.K.'yi bulmak için çalışma başlattı. Hanönü Belediyesi ekiplerinin de dron ile destek verdiği çalışma neticesinde A.K. dağda baygın halde bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.K., hastaneye kaldırıldı.