Kastamonu İnebolu Deresökü'de çıkan yangın 8 evi sararken köy dronla görüntülendi - Son Dakika
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Kastamonu İnebolu Deresökü'de çıkan yangın 8 evi sararken köy dronla görüntülendi

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Kastamonu İnebolu Deresökü\'de çıkan yangın 8 evi sararken köy dronla görüntülendi
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Deresökü köyünde sabah çıkan yangın, 7 eve daha sıçrayarak 8 evi sardı. Şiddetli rüzgarla büyüyen yangına İnebolu, il merkezi ve çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye, orman ve su tankerleriyle müdahale sürerken köy dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan ve 7 eve sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Yangın havadan görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde İnebolu ilçesi Deresökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 7 eve daha sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine köye İnebolu ilçesi, il merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, orman ve su tankerleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen ve 8 evi saran yangını kontrol atlına almak için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, yanan köy dronla görüntülendi.

Kaynak: İHA
Acil DurumKastamonu3. SayfaİneboluİtfaiyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu İnebolu Deresökü'de çıkan yangın 8 evi sararken köy dronla görüntülendi - Son Dakika
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