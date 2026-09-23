Kastamonu İnebolu Deresökü\'de çıkan yangın 8 evi sararken köy dronla görüntülendi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan ve 7 eve sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Yangın havadan görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde İnebolu ilçesi Deresökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 7 eve daha sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine köye İnebolu ilçesi, il merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, orman ve su tankerleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen ve 8 evi saran yangını kontrol atlına almak için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, yanan köy dronla görüntülendi.