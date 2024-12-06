Kastamonu-Karabük Yolunda Zincirleme Kaza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu-Karabük Yolunda Zincirleme Kaza

Kastamonu-Karabük Yolunda Zincirleme Kaza

Gizli buzlanma ve sis nedeniyle 5 araç çarpıştı; 4 kişi yaralandı, yol 1 saat kapalı kaldı.

06.12.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu- Karabük karayolu üzerinde gizli buzlanma ve sis nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu Kanlıgöl mevkisinde gizli buzlanma ve sis nedeniyle kayganlaşan yolda araçlar birbirine girdi. Kazada 5 araç gizli buzlanma sebebiyle duramayarak kaydı ve birbirleriyle çarpıştı. 2 araç ise refüjdeki demir korkuluklara çarptı. Araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kastamonu-Karabük yolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerince yolun tuzlanmasının ardından ulaşım yeniden sağlandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Hava Durumu, kastamonu, Güvenlik, 3-sayfa, Karabük, Ulaşım, trafik, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu-Karabük Yolunda Zincirleme Kaza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı
13:19 Rusya, Suriye için ne yapacak Lavrov geçiştirdi, Putin’in vakti yok gibi Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi
11:57 Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza talebi Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza talebi
11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
19:09 İstikamet Şam Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü
18:40 Dursun Özbek, İtalya’da manşet oldu Dursun Özbek, İtalya'da manşet oldu
18:32 İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler Genç kadının verdiği cevap bomba İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 14:08:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu-Karabük Yolunda Zincirleme Kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.