Kastamonu merkezli "Şahan" operasyonunda tutuklu sayısı 29’a yükseldi - Son Dakika
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Kastamonu merkezli "Şahan" operasyonunda tutuklu sayısı 29’a yükseldi

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Kastamonu merkezli "Şahan" operasyonunda tutuklu sayısı 29’a yükseldi
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Kastamonu merkezli 4 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen "Şahan" operasyonunda tutuklu sayısı 29’a yükseldi.

Kastamonu merkezli 4 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen "Şahan" operasyonunda tutuklu sayısı 29'a yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilen operasyona Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevliyken 1 Ağustos 2024 tarihinde uyuşturucu bağımlısı bir şüphelinin silahlı saldırısı sonucu şehit düşen Polis Memuru Ahmet Şahan'ın soyadı verildi.

Kastamonu il merkezindeki 28, Hanönü, İnebolu, Daday, Çankırı ve Samsun'da ise birer adres olmak üzere toplam 33 adrese eş zamanlı yapılan "Şahan" operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilere İstanbul'dan uyuşturucu madde temin ederek gönderdiği tespit edilen 3 şahıs daha soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul'da yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen ve uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 1 şahıs da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 4'ü de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Son tutuklamayla birlikte tutuklu sayısı 29'a yükseldi.

Kaynak: İHA
Kastamonu3. SayfaAdliyeSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu merkezli "Şahan" operasyonunda tutuklu sayısı 29’a yükseldi - Son Dakika
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