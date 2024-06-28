Kastamonu Taşköprü'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Gökırmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Namık A. idaresindeki 37 AAK 010 plakalı Tofaş marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 37 ADE 800 plakalı Scania marka tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Namık A. ile araçta yolcu olarak bulunan Ekrem A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ekrem A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU