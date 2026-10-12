Kastamonu Tosya'da 25 metreden uçan PTT kamyonundaki vatandaş kurtarılamadı - Son Dakika
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Kastamonu Tosya'da 25 metreden uçan PTT kamyonundaki vatandaş kurtarılamadı

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Kastamonu Tosya\'da 25 metreden uçan PTT kamyonundaki vatandaş kurtarılamadı
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Kastamonu Tosya'da 8 Ekim'de PTT kargo kamyonu, D100 Çaykapı Kavşağı'nda yaklaşık 25 metre yükseklikteki köprüden uçtu. Sürücü ve kamyondaki vatandaş yaralandı; hastanede kurtarılamayan vatandaş Giresun Keşap Sancaklıtepe köyünde toprağa verildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kargo kamyonunun 25 metre yükseklikteki köprüden aşağı uçması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Ekim'de Tosya ilçesi D100 kara yolu Çaykapı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan Zafer G. idaresindeki 35 CEL 972 plakalı PTT'ye ait kargo kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Demir bariyerleri kıran kamyon, yaklaşık 25 metre yükseklikteki köprüden aşağı uçtu. Uçtuğu alandaki beton su kemerine de çarpan kamyon hurda yığınına döndü. Kazada sürücü ile kamyonda bulunan İsmail Öztürk kabinde sıkışarak yaralandı. Kamyonda bulunan kargo paketleri ise etrafa saçıldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerince kabinden çıkartılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İsmail Öztürk kurtarılamadı. Öztürk'ün cenazesinin Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Sancaklıtepe köyünde toprağa verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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