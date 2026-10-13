Kastamonu Tosya'da kaygan yolda karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kastamonu Tosya'da kaygan yolda karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Kastamonu Tosya\'da kaygan yolda karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan D100 karayolunda otomobil orta refüje çarpıp karşı şeride geçti. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yağışın etkisiyle kayarak orta refüje çarpıp karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 34 NJD 171 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarptı. Savrularak yolun karşı şeridine geçen otomobil yoldan çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevke edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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