3.Sayfa

Belediyede ahlaksız teklif! Görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Limon fiyatları neden mi cep yakıyor? Cevabı bu görselde gizli

Geç de olsa \'Bozkurt\' tartışmasına Özel de dahil oldu

Kavşakta defalarca drift attı, 64 bin lira ceza yedi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de minibüsü ile kavşakta drift atarken kameralara yakalanan sürücüye 64 bin 466 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de bir sürücünün şehir merkezindeki bir kavşakta minibüsü ile drift attığı görüntüler, kent güvenlik ve yönetim sistemi kameralarınca kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, sürücünün devalarca kavşak etrafında döndüğü görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince, çevreye rahatsızlık veren ve kara yolu trafiğini tehlikeye atan sürücü tespit edildi. Ekipler, sürücüye 64 bin 466 lira idari para cezası uyguladı.