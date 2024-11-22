Kaya Parçası Ev Kapısına Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kaya Parçası Ev Kapısına Çarptı

Geniş Video İzle

Antalya'da aşırı yağışlar nedeniyle kopan kaya iki katlı bir evin kapısına çarparak hasara yol açtı.

22.11.2024 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Faciadan dönüldü: Aşırı yağış sebebiyle kopan kaya parçası evin kapısına çarptı

Gece büyük bir gürültüyle uyandılar kapılarında kaya parçasıyla karşılaştılar

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde aşırı yağışların etkisi ile bir tepeden kopan kaya parçası iki katlı müstakil eve çarptı. Ev sakinleri deprem olduğunu sandı.

Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi Seyir Tepesi mevkiinde, sabah saat 04.00 sıralarında aşırı yağışlar nedeniyle bir tepeden kopan kaya parçası Şevket ve Burcu Kuşçu çiftinin 2 katlı evine çarptı. Evde hasara sebep olan ve evin giriş kapısına çarpan kaya parçası, ailenin evde mahsur kalmasına neden oldu.

"Sanki bir patlama olmuş gibiydi"

Sabah saat 04.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyleyen Burcu Kuşçu " Sanki bir patlama olmuş gibiydi. Ben sabah normalde işe gidiyordum ama bugün evde mahsur kaldık. Evde bacağı kırık hastamız var günlük pansumana gidiyor ama o da bugün gidemiyor."

"Bir an önce burayı halletsinler"

Şevket Kuşçu ise, "Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında büyük bir gürültü ile uyandık. Tepeden kopan kaya parçası evimize çarpıp kapının ağzını kapattı. İçeride hasta ve hastaneye gidemiyoruz. Bir an önce gelip müdahale etmelerini istiyorum. Okula gidecek çocuklarımızda var onlarda okula gidemiyor şu anda. Bir an önce burayı halletsinler."

Evin giriş kapsına çarpan kaya parçası evin duvarlarına zarar verdi.

Kaya Parçası Ev Kapısına Çarptı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaya Parçası Ev Kapısına Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
11:34 Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP’ye oy atacağım artık Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
09:51 Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası
16:04 Ünlü kuruluştan Türkiye’de enflasyon tahmini Ünlü kuruluştan Türkiye'de enflasyon tahmini
15:56 NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir
15:55 Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor
15:54 Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Kınıyoruz
15:53 Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü
15:52 Sergen Yalçın’dan iddialı sözler: Mike Tyson’ı üçüncü rauntta indiririm Sergen Yalçın'dan iddialı sözler: Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm
15:52 Bursa’da fırtınanın uçurduğu demir, arabaya ok gibi saplandı Bursa'da fırtınanın uçurduğu demir, arabaya ok gibi saplandı
15:31 İsrail Beyrut’a hava saldırısı düzenledi İsrail Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
15:29 Samsun’da tüyler ürperten olay: Bilekleri kesilmiş ve tüfekle vurulmuş adam ölü bulundu Samsun'da tüyler ürperten olay: Bilekleri kesilmiş ve tüfekle vurulmuş adam ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 12:17:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kaya Parçası Ev Kapısına Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.