Kayak yaptığı esnada düşen genç ayağını kırdı - Son Dakika
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Kayak yaptığı esnada düşen genç ayağını kırdı

Isparta'da kayak yaparken düşen genç JAK ekiplerince kar motosikleti ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde meydana geldi. S.S isimli genç kayak yaparken ayağını kırdı. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kar motosikleti ile kurtarılan genç, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

16.02.2024 19:48
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Kayak yaptığı esnada düşen genç ayağını kırdı

Kayak yaparken düşen genç JAK ekiplerince kurtarıldı

ISPARTA - Isparta'da kayak yaptığı esnada düşerek yaralanan genç JAK ekiplerince kar motosikleti ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile birlikte kayak yapmaya gelen S.S isimli genç kayak yaptığı esnada düşerek ayağını kırdı. Arkadaşlarının Jandarma Arama Kurtarma ekiplerine yaptığı ihbar üzerine yaralı genç ekiplerce kar motosikleti ile bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansa götürüldü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kayak yaptığı esnada düşen genç ayağını kırdı
Kaynak: İHA

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