Kayalıklarda Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Aşağı Tokatlı Mahallesi Çakal Oğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir köpeğin kayalıklarda mahsur kaldığını gören çocuklar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu kayalıklarda mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Köpek, daha sonra çocuklara teslim edildi. - KARABÜK