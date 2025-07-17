Kaybolan Şerife Altın Bilecik\'te Bulundu

Eskişehir'de dün gece saatlerinde kaybolan ve Bilecik'te bulunan 46 yaşındaki Şerife Altın'ın durumu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Mihalgazi ilçesine bağlı Alpagut Mahallesi'nde ikamet eden Şerife Altın'ın kaybolması ile alakalı yeni detaylar ortaya çıktı. Altın'ın evinden ayrıldıktan sonra kaybolduğu ve yapılan çalışmalar sonucunda son görüldüğü yerden 10 kilometre uzaklıkta bulunduğu öğrenildi. Altın, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından termal dron yardımı ile Bilecik İnhisar ilçesinde bulundu. Farklı kurum ve derneklerden arama kurtarma çalışmalarına toplam 33 personel, 1 termal dron ve 9 araç katıldı. - ESKİŞEHİR