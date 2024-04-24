Kayıp İnşaat İşçisinin Cesedi Dere Yatağında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayıp İnşaat İşçisinin Cesedi Dere Yatağında Bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde inşaat işçisi olduğu öğrenilen bir genç, dere yatağında ölü bulundu. Genç, bir süredir arkadaşları tarafından kayıp olarak aranıyordu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, genç erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

24.04.2024 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayıp olarak aranan inşaat işçisi gencin cesedi derede bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde inşaat işçisi olduğu öğrenilen bir genç dere yatağında ölü bulundu. Gencin bir süredir arkadaşları tarafından kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Olay Antalya'nın Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi 3229 sokak üzerinde bulunan bir dere yatağındaki sazlık bölgede meydan geldi. Edinilen bilgilere göre dere yatağında hareketsiz bir kişi olduğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hareketsiz yatan erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cesedin dereye yakın bir şantiyede inşaat işçisi olarak çalışan İsmail Mutlu'ya ait olduğu tespit edildi. İnşaatta çalışan Mutlu'nun arkadaşları tarafından 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Mutlu'nun cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Antalya, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp İnşaat İşçisinin Cesedi Dere Yatağında Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:59 Meteoroloji’den 44 ile toz taşınımı uyarısı Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı
21:14 CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier’den övgü gecikmedi CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi
20:42 ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna’yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı
20:40 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’la görüşen Özel’e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
23:25 Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçında Fatih Karagümrük’ü 3-2 Mağlup Etti Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 Mağlup Etti
22:39 ABD’deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı ABD'deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı
19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
18:15 MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt
18:04 Sıfır kilometre diye aldığı otomobil hasarlı çıktı: Direklerine kadar aracımı boyamışlar Sıfır kilometre diye aldığı otomobil hasarlı çıktı: Direklerine kadar aracımı boyamışlar
17:18 Google, İsrail protestoları nedeniyle 20 çalışanını daha işten çıkardı Google, İsrail protestoları nedeniyle 20 çalışanını daha işten çıkardı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 23:31:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kayıp İnşaat İşçisinin Cesedi Dere Yatağında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement