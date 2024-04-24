Kayıp İnşaat İşçisinin Cesedi Dere Yatağında Bulundu

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Kayıp olarak aranan inşaat işçisi gencin cesedi derede bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde inşaat işçisi olduğu öğrenilen bir genç dere yatağında ölü bulundu. Gencin bir süredir arkadaşları tarafından kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Olay Antalya'nın Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi 3229 sokak üzerinde bulunan bir dere yatağındaki sazlık bölgede meydan geldi. Edinilen bilgilere göre dere yatağında hareketsiz bir kişi olduğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hareketsiz yatan erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cesedin dereye yakın bir şantiyede inşaat işçisi olarak çalışan İsmail Mutlu'ya ait olduğu tespit edildi. İnşaatta çalışan Mutlu'nun arkadaşları tarafından 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Mutlu'nun cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.