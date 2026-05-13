Kayıp Koyunlar Jandarma Tarafından Bulundu

Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Kalbursait Köyü'nde kaybolan 2 koyun, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kalbursait Köyü'nde ikamet eden C.A., kendisine ait 2 küçükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları arama tarama faaliyetleri sonucunda koyunları köyün yaklaşık 4 kilometre dışında arazide buldu.

Bulunan 2 küçükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, jandarma ekipleri vatandaşları özellikle Kurban Bayramı öncesinde hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KİLİS