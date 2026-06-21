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Kayıp Üniversite Öğrencisi Aranıyor

Kayıp Üniversite Öğrencisi Aranıyor
21.06.2026 17:28
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Safranbolu'da 20 gündür kayıp olan öğrenci Hamza Duras için arama çalışmaları devam ediyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 20 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamza Duras'ı bulmak için sürdürülen çalışmalarda ekipler, Çamtarla mevkisi çevresindeki kanyon ve mağaraları didik didik arıyor.

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Hamza Duras'ın bulunması için başlatılan çalışmalara AFAD ekiplerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda komandolar ve arama kurtarma ekipleri, Duras'ın en son görüldüğü belirtilen Çamtarla mevkisi çevresindeki kanyon, mağara ve sarp arazilerde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, bölgedeki zorlu arazi şartlarına rağmen her noktayı titizlikle incelerken, Duras'a ait herhangi bir ize ulaşabilmek için çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiriyor.

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde ekiplerden gelecek haberi bekleyen baba Şenol Duras, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gündür devam eden arama çalışmalarında henüz olumlu ya da olumsuz bir gelişme yaşanmadığını söyledi.

Oğlunun bulunacağına dair umutlarını koruduğunu belirten Duras, arama çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Safranbolu, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Üniversite Öğrencisi Aranıyor - Son Dakika

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