Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah'ım neden? - Son Dakika
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Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah'ım neden?

Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah\'ım neden?
20.06.2026 11:01
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A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Arda Güler'in "Allah'ım neden?" sözleri ekranlara yansıdı. Genç yıldızın yaşadığı büyük üzüntü futbolseverleri de duygulandırdı.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynadığı ilk iki maçtan da mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya erken veda etti. Ay-yıldızlılar, Avustralya'nın ardından Paraguay'a da 1-0 mağlup olurken, Dünya Kupası hayali grup aşamasında sona erdi.

ARDA GÜLER'İN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından milli futbolcular büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kameralar bu sırada Arda Güler'e çevrilirken, genç yıldızın yaşadığı üzüntü yüzüne yansıdı.

"ALLAH'IM NEDEN?" DEDİ

Maç sonunda ekranlara yansıyan görüntülerde Arda Güler'in, "Allah'ım neden?" dediği görüldü. Dünya Kupası'na veda etmenin üzüntüsünü yaşayan genç futbolcunun o anları kısa sürede gündem oldu.

FUTBOLSEVERLERİ DUYGULANDIRDI

Arda Güler'in maç sonundaki görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Birçok futbolsever genç yıldızın yaşadığı hayal kırıklığına dikkat çekerken, görüntüler A Milli Takımımızın turnuvaya vedasının simgelerinden biri haline geldi.

GÖZLER YAŞLARLA DOLDU

Turnuva öncesinde en büyük umutlardan biri olarak gösterilen Arda Güler, elenişin ardından sahada en çok üzülen isimlerden biri oldu. Genç yıldızın maç sonunda verdiği görüntü, Ay-yıldızlıların yaşadığı büyük hayal kırıklığını gözler önüne serdi.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Arda Güler, Paraguay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah'ım neden? - Son Dakika

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