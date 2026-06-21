Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

21.06.2026 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Kayseri ziyareti sırasında bir çocukla yaşadığı diyalog yüzleri güldürdü. Çocuğun Fenerbahçeli olduğunu öğrenen Bakan Yumaklı, "Gel bir daha sarılayım sana bu yaşlarda Fenerbahçeli olmak zor" deyip tekrar sarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Kayseri ziyareti sırasında yaşadığı samimi bir diyalog, renkli anlara sahne oldu. Bakan Yumaklı ile genç bir taraftar arasında geçen sohbet, çevrede bulunanların yüzünü güldürdü.

"GELENEK" DEYİP ELİNİ ÖPMEK İSTEDİ

Program kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Yumaklı, kendisini karşılayan kalabalıkla sohbet etti. Bu sırada yanına gelen beyaz gömlekli bir çocuk "gelenek" diyerek ısrarla bakanın elini öpmek istedi. Çocuğun samimi tavrı karşısında elini öptüren Bakan Yumaklı da çocuğun yanaklarını okşayarak sohbet etmeye başladı.

<a class='keyword-sd' href='/fenerbahce/' title='Fenerbahçe'>Fenerbahçe</a>'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

"HANGİ TAKIMLISIN?"

Sohbet sırasında gence hangi takımı tuttuğunu soran Bakan Yumaklı, "Fenerbahçe" cevabını aldı. Bu yanıt üzerine tebessüm eden Yumaklı, genç taraftarı yeniden yanına çekerek dikkat çeken bir espri yaptı.

Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

"BU YAŞLARDA FENERBAHÇELİ OLMAK ZOR"

Genci bir kez daha bağrına basan Bakan Yumaklı, "Gel bir daha sarılayım sana, bu yaşlarda Fenerbahçeli olmak zor" ifadelerini kullandı ve çocuğa tekrar sarıldı. Bakan Yumaklı'nın bu sözleri çevrede bulunanları güldürürken, o anlar kameralara da yansıdı.

Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

YÜZLERİ GÜLÜMSETEN ANLAR

Samimi diyalog kısa sürede ilgi görürken, Bakan Yumaklı ile genç taraftar arasında geçen esprili sohbet futbolseverlerin de dikkatini çekti. Kaydedilen görüntüler, izleyenlerin yüzünü güldüren anlar arasında yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı, İbrahim Yumaklı, Fenerbahçe, Politika, Kayseri, Gündem, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi Sürücü hayatını kaybetti Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Sürücü hayatını kaybetti
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı
Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü
Arda Güler’e eleştiri yağdı Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi Arda Güler'e eleştiri yağdı! Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi
Bizim maçta tarihe geçen an Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart çıktı Bizim maçta tarihe geçen an! Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart çıktı
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete’de Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de
Cenaze yolunda feci kaza 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Cenaze yolunda feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hayallerimiz buraya kadarmış A Milli Takımımız Dünya Kupası’na veda etti Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası’na veda ettik Binlerce taraftar Montella’yı istifaya çağırıyor Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası’nın en kötüsü oldu Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu

15:28
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
15:01
Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder’in kızını küplere bindirdi
Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
14:27
İsrail’den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
14:22
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4’lü zirve başladı
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı
13:53
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu
"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
13:43
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
12:02
Dünyanın gözü İsviçre’de ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
11:43
Site havuzunda tesettür krizi Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
11:32
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı
Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
11:16
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
11:07
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
10:26
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi
En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 15:46:51. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.