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Kayıp Veli Ak Bulundu

Kayıp Veli Ak Bulundu
25.06.2026 13:53
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18 Haziran'dan beri kayıp olan 42 yaşındaki Veli Ak, evine döndü. Sağlığı iyi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 18 Haziran'dan bu yana kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Veli Ak bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evinden 18 Haziran günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 42 yaşındaki Veli Ak'tan sevindirici haber geldi. Ailesi tarafından ilgili mercilere kayıp başvurusunun yanı sıra sokak sokak aranan Veli Ak, kendi imkanlarıyla evine döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Veli Ak'ın evine dönmesiyle ailesi de rahat bir nefes aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Veli Ak Bulundu - Son Dakika

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