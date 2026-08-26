Kaymaklı'da Korku Dolu Kaza - Son Dakika
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Kaymaklı'da Korku Dolu Kaza

Kaymaklı\'da Korku Dolu Kaza
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Kontrolden çıkan otomobil, çam ağaçlarını kırarak karşı şeride geçti; tırla çarpışmaktan kurtuldu.

Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Kaymaklı beldesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki çam ağaçlarını kırarak karşı şeride geçti. Ters yönde ilerleyen otomobil, karşıdan gelen yakıt yüklü tıra çarpmaktan saniyelerle kurtuldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kaymaklı beldesi Yeraltı Şehri Otoparkı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu istikametinden gelen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Orta refüjde bulunan çam ağaçlarına çarpan otomobil, ağaçları kırarak karşı şeride geçti. Bir süre ters yönde ilerlemeye devam eden otomobil, bu sırada karşı yönden gelen yakıt yüklü tır ile çarpışmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kaza anı kamerada

Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Otomobilin, karşıdan gelen tırın önünden son anda geçerek büyük bir kazanın önüne geçildiği görüntülere yansıdı.

Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaymaklı'da Korku Dolu Kaza - Son Dakika

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