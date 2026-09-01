Eşini robot süpürgeyle yakaladı, tazminat kazandı; hapse giren kendisi oldu! - Son Dakika
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Eşini robot süpürgeyle yakaladı, tazminat kazandı; hapse giren kendisi oldu!

Eşini robot süpürgeyle yakaladı, tazminat kazandı; hapse giren kendisi oldu!
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Tayvan'da bir adam, eşinin kendisini aldattığından şüphelenince evdeki robot süpürgenin kamerasını adeta dedektif gibi kullandı. Kameradan elde ettiği görüntülerle ihaneti belgeleyen adam mahkemede tazminat kazanmayı başardı. Ancak gizli kayıt nedeniyle bu kez kendisi sanık sandalyesine oturdu ve 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tayvan'da eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir adam, gerçeği ortaya çıkarmak için evdeki robot süpürgenin kamerasını uzaktan çalıştırdı. Kameradan gördüğü görüntüleri kaydederek eşinin başka bir erkekle ilişkisini kanıtlayan adam, açtığı davada tazminat kazandı. Ancak eşinin karşı dava açmasıyla işler tersine döndü ve adam 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. South China Morning Post'un haberine göre, mahkeme evlilik yükümlülüklerinin kişinin özel hayat hakkını ortadan kaldırmadığına hükmetti.

ŞÜPHELERİ YABANCI DİŞ FIRÇASI BAŞLATTI

2021 yılında evlenen çift, erkeğin ailesiyle birlikte yaşarken zaman zaman tatil evlerine gidiyordu. Adam, 2023 yılının eylül ayında bu evde kendisine ait olmayan kullanılmış bir diş fırçası buldu.

Bunun üzerine şüphelenen adam, evin otoparkına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, tanımadığı bir erkeğin eşini eve bıraktığını ve geceyi burada geçirdiğini gördü.

ROBOT SÜPÜRGEYİ UZAKTAN ÇALIŞTIRDI

Yaklaşık üç ay sonra adam, mobil uygulama üzerinden evdeki robot süpürgeyi uzaktan çalıştırdı. İlk amacı, cihazın sesli iletişim özelliğini kullanarak eşiyle konuşmaktı.

Ancak robotun canlı kamera görüntüsüne bağlandığında eşini başka bir erkekle gördü. Bunun üzerine görüntüleri kaydetmeye başladı. Kayıtlarda kadının diğer erkekle samimi olduğu, kıyafet değiştirdiği ve çıplak halde bulunduğu anların yer aldığı aktarıldı.

500 BİN TAYVAN DOLARI TAZMİNAT KAZANDI

Adam, elde ettiği görüntüleri delil olarak kullanarak eşi ve diğer erkek hakkında dava açtı. 2 milyon Tayvan doları tazminat talep eden adamın davasında mahkeme, ikilinin ilişkisinin sıradan arkadaşlık sınırlarını aştığına karar verdi.

Mahkeme, eşinin ve diğer erkeğin adama toplam 500 bin Tayvan doları tazminat ödemesine hükmetti. Bu miktar yaklaşık 16 bin ABD dolarına denk geliyor.

BU KEZ EŞİ KARŞI DAVA AÇTI

Ancak adamın kazandığı dava hikayenin sonu olmadı. Eşi, kendisinin rızası olmadan özel görüntülerinin kaydedildiğini belirterek kocasından şikayetçi oldu.

Adam ise görüntüleri eşinin sadakatsizliğini kanıtlamak ve evlilik haklarını korumak amacıyla kaydettiğini savundu. Ayrıca görüntülerin daha önceki hukuk davasında delil olarak kabul edildiğini söyledi.

MAHKEME: EVLİLİK ÖZEL HAYAT HAKKINI ORTADAN KALDIRMAZ

Taoyuan Bölge Mahkemesi, adamın savunmasını kabul etmedi. Mahkeme, evli olmanın kişinin eşinin özel hayatını sınırsız şekilde gözetlemesine izin vermediğine karar verdi.

Hakimler, kadının ev içerisinde makul bir mahremiyet beklentisine sahip olduğunu, özellikle çıplak olduğu anlarda bu hakkın daha da belirgin olduğunu değerlendirdi.

Mahkeme ayrıca görüntülerin kazara kaydedilmediğine dikkat çekti. Adamın, robot süpürgenin canlı yayınında diğer erkeği gördükten sonra kayıt özelliğini bilinçli şekilde açtığı belirtildi.

TAZMİNAT KAZANDI AMA HAPSE GİRDİ

Sonuçta adam, başka bir kişinin özel ve mahrem görüntülerini izinsiz kaydetmekten 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 150 bin Tayvan doları para cezası verildi. Hapis cezasının para cezasına çevrilebileceği de belirtildi. Kararın temyize açık olduğu aktarıldı.

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Son Dakika Tayvan Eşini robot süpürgeyle yakaladı, tazminat kazandı; hapse giren kendisi oldu! - Son Dakika

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