Hamamda Şüpheli Ölüm: Nezat Tiryaki - Son Dakika
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Hamamda Şüpheli Ölüm: Nezat Tiryaki

Hamamda Şüpheli Ölüm: Nezat Tiryaki
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Eskişehir'de 71 yaşındaki Nezat Tiryaki, hamamda ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de Nezat Tiryaki (71), hamamdaki odasında ölü bulundu. Şüpheli görülen Tiryaki'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir hamamda meydana geldi. Nezat Tiryaki, gittiği hamamda rahatsızlık geçirdi. Küvet içinde baygınlık geçiren Tiryaki, odasına giren görevliler tarafından hareketsiz yatarken bulundu. Görevlilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde Tiryaki'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Tiryaki cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tiryaki'nin ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle Eskişehir Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamamda Şüpheli Ölüm: Nezat Tiryaki - Son Dakika

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