Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir evin içine giren yılan, belediye personelince çıplak elle yakalanarak doğal ortamına geri salındı.
Olay, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ikametin içerisine yılan girdiğini fark eden ev sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kaynarca Belediyesi personeli Yılmaz Üstün, evin içerisinde dolaşan ve tedirginlik oluşturan yılanı elleriyle yakaladı. Yılan ardından doğal ortamına geri bırakıldı.
Yaşananlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - SAKARYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Paniğe sebep olan yılanı eliyle yakaladı - Son Dakika
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