Sakarya'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Sakarya\'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonet, 67 yaşındaki Makbule Mermer'e çarptı. Mermer, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

14.02.2024 17:32  Güncelleme: 17:33
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 67 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Ziahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. (56) kontrolündeki 54 BJ 930 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı esnada Makbule Mermer'e (67) çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mermer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mermer'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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