Kaynarca\'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

İlçe merkezinde meydana gelen kazada, Z.Ü. idaresindeki 54 AEJ 683 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA