Kayseri\'de 10 milyon yıllık 8 parça fosil ele geçirildi

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 milyon yıllık 8 parça fosil ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ay boyunca yapılan takip sonucunda Ç.Y.'nin Kocasinan ilçesi Erkilet Mahalle'sindeki ikametine baskın yapıldı. Adreste yapılan aramada 10 milyon yıl öncesine ait Miyosen döneminden kalma 8 parça fosil ele geçirildi. Ele geçirilen fosiller emniyette muhafaza altına alınırken, hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre işlem yapılan Ç.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ