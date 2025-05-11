Kayseri'de 117 Aranan Kişi Yakalandı

Kayseri'de aranan 117 kişi yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce bin polisin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve yakalama kararı bulunan 117 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde il genelinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve yakalama emri bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 229 ekip ve bin 45 personelin katılımı ile şahısların saklandıkları adreslere yapılan operasyonlar neticesinde; 117 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.