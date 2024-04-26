Kayseri'de 2 Ton Kimyasal Madde Ele Geçirildi, 12 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de 2 Ton Kimyasal Madde Ele Geçirildi, 12 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Kayseri\'de 2 Ton Kimyasal Madde Ele Geçirildi, 12 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Kayseri'de uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesiyle alakalı olarak iş adamı Mustafa Eraslan'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, depolarda sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan 2 ton kimyasal madde ile laboratuvar malzemeleri ele geçirildi.

26.04.2024 15:41  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton kimyasal madde ele geçirilmesiyle alakalı 30'ar yıl hapisle cezalandırılmaları talep edilen ve içlerinde iş adamı Mustafa Eraslan'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.E. ve bazı sanık avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanıklardan İ.K.'nin akıl sağlığı raporunun beklendiğini belirterek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de polis ekipleri, kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya sürenlere yönelik 15 Mart 2021'de kent merkezi ve Bünyan ilçesinde 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Çalışmalarda; depolarda sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 terazi ele geçirildi. Mustafa Eraslan'ın da bulunduğu dosyada E.T, M.Ö, D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, R.Ç, R.D. ve S.A. gözaltına alındı. Olaya karıştığı tespit edilen H.A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Eraslan, Operasyon, Kayseri, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 2 Ton Kimyasal Madde Ele Geçirildi, 12 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
16:55 Beşiktaş’ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı Beşiktaş'ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 17:06:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de 2 Ton Kimyasal Madde Ele Geçirildi, 12 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement