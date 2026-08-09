Kayseri\'de Biber Gazı ve Bıçaklı Saldırı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar, yabancı uyruklu 2 kişiye biber gazı sıktıktan sonra bıçakla saldırdı. Olayda ağır yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana gelen olayda kimliğin belirlenemeyen iki şahıs, cadde üzerinde yürüyen N.M. ve S.M'ye biber gazı sıktıktan sonra bıçakla saldırdı. Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, olayda S.M. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından N.M. ve S.M.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. S.M. hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekiplerin olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.