Kayseri'de Eczaneye Taşlı Saldırı

14.03.2026 16:45
Fark ücreti ödemek istemeyen kadın, eczaneye taşla saldırdı. Eczacı Odası olayı kınadı.

Kayseri'de iddiaya göre fark ücreti ödemek istemeyen bir kadın eczaneye taşla saldırdı, kapılarını tekmeledi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası, "Bu çirkin olayı en sert şekilde kınıyor, kabul edilemez olduğunu ifade ediyoruz" dedi.

İddiaya göre, ilaç almak için gittiği eczaneye fark ücreti ödemek istemeyen bir kadın, yolda bulduğu taşı içeri doğru fırlattı. Taş masanın üzerine düşerken hızını alamayan kadın, eczanenin camını yumruklamaya ve tekmelemeye devam etti. O anlar kameralarca kaydedildi.

Yaşanan olayı kınayan 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası, "Dün ilimizde faaliyet gösteren bir eczanede yaşanan ve kendini bilmez bir kişinin fark ücreti ödememek amacıyla eczanenin içine, üstelik eczacımızın kucağında evladı varken taş atarak fiili saldırıda bulunması, sonrasında ise cama yumruk ve tekme atması sadece bir meslektaşımıza değil, toplumun sağlık hizmetine yönelmiş açık bir saldırıdır. Bu çirkin olayı en sert şekilde kınıyor, kabul edilemez olduğunu kamuoyuna güçlü bir şekilde ifade ediyoruz.

Eczaneler; 7/24 her türlü şartta ve afet zamanlarında dahi vatandaşın ilk başvurduğu sağlık noktalarıdır. Eczacılar ise yalnızca ilaç veren kişiler değil; hastaların tedavisinde danışmanlık yapan, ilaç güvenliğini sağlayan ve sağlık sisteminin yükünü omuzlayan sağlık profesyonelleridir. Buna rağmen son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek artması ve bu şiddetin eczanelere kadar uzanması son derece düşündürücü ve kabul edilemez bir noktaya gelmiştir. Yaşanan olayda bir vatandaşın, eczaneye taş atarak saldırıda bulunması; bir öfke patlamasının ötesinde, sağlık hizmeti sunan insanlara yönelmiş açık bir tehdit ve vandallıktır. Bir eczanenin camına atılan taş aslında yalnızca bir camı kırmaz; sağlık çalışanlarının güvenlik duygusunu, mesleki saygınlığını ve toplum ile sağlık çalışanları arasındaki güven bağını da zedeler. Burada özellikle kamuoyuna açıkça ifade etmek isteriz ki; eczanelerde alınan fark ücretleri, katkı payları veya geri ödeme sistemine bağlı ücretler eczacıların keyfi olarak belirlediği uygulamalar değildir. Bu ödemeler tamamen sosyal güvenlik mevzuatı ve geri ödeme sistemi kapsamında belirlenen yasal zorunluluklardır. Eczacılar bu sistemin karar vericisi değil, uygulayıcısıdır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

