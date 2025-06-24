Kayseri\'de FETÖ Üyesi 2 Kişi Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda haklarında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; haklarında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. yakalandı. Şahıslar; işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ