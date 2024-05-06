Kayseri\'de Gözaltına Alınan Şahsın Midesinden 729 Gram Uyuşturucu Çıktı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın midesinden çıkan 100 kapsülde toplam 729 gram uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu bir şüphelinin ülkeye giriş yaparak Kayseri'ye geleceğini tespit etti. Şahsı takibe alan ekipler, yerini tespit ettikten sonra operasyon düzenledi. Kayseri Şehir Hastanesinde ultrason çekimi ile yapılan kontrolde şahsın midesinde çok suyada kapsül olduğu tebpit edildi. YApılan operasyonla şahsın midesinden çıkarılan 100 adet kapsülün içerisinde 729 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ