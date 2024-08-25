Kayseri'de heyelanda araçla sürüklenen vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kayseri'de aşırı yağışlar sonrası meydana gelen heyelanda dere yatağında aracıyla sürüklenen bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

AFAD, Kayseri'de aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen heyelanda kaybolan bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"24 Ağustos tarihinde Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonucunda heyelan meydana gelmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, mahsur kalan 8 araç ve 32 vatandaşımız riskli bölgelerden tahliye edilmiştir. Dere yatağında sürüklenen bir aracın içinde bulunan vatandaşımızın bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." - ANKARA