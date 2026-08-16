Kayseri’de kazaya karışan otomobil, çarpışmadan 200 metre sonra ancak durabildi: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden biri çarpışmadan 200 metre sonra kaldırıma çıkarak ancak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Camiikebir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.K. yönetimindeki 06 YSD 49 plakalı otomobille E.O. yönetimindeki 58 AHD 381 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından 58 AHD 381 plakalı otomobil 200 metre sonra kaldırıma çıkarak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kapanan büyük kısmı kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücü M.K.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırılırken, otomobillerden yola savrulan parçalar belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.