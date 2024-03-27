Kayseri'de ilginç kaza: Üzerindeki yük kamyoneti devirdi
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken viraj alan kamyonet, üzerindeki yükün yan yatması sonucu devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, kamyonette ve park halindeki bir araçta maddi hasar oluştu.
İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; Süleyman T. idaresindeki 38 HH 350 plakalı ISUZU marka kamyonetin kasasındaki yük virajı alırken yan yatınca ağırlığa dayanamayan kamyonet devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kamyonetin sürücüsü Süleyman T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kamyonetin devrilirken çarptığı 38 AAL 795 plakalı otomobilde de maddi hasar oluştu. Polis ekipleri de inceleme yaparken, kamyonet çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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