Kayseri\'de İnşaatta İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatta yük asansöründen başına mermer düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde 13 katlı bir inşaatta meydana gelen olayda 8. kata çıkarmak için dış cephedeki yük asansörüne konulan mermer, işçilerden F.C'nin (55) başına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz işçinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ