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Kayseri'de iş yerinde yangın çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bağ ve bahçe makineleri satan iş yerinin üst katındaki depoda çıkan yangın, kısa sürede iş yerini sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kayseri\'de iş yerinde yangın çıktı
20.12.2023 - 12:31,
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi 6016. Sokak üzerinde bulunan bağ ve bahçe makineleri satan bir iş yerinin üst katında bulunan deposunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yangının meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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