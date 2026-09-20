Kayseri'de işletme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kayseri'de işletme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastaneye kaldırıldı

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Kayseri\'de işletme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastaneye kaldırıldı
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Kayseri Melikgazi'de bir işletmenin havuzunda arkadaşlarıyla eğlenen şahıs, boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşlarınca sudan çıkarılan şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde arkadaşlarıyla havuzda eğlenirken boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan bir işletmede meydana gelen olayda, İ.E.Ö (24) arkadaşlarıyla havuzda eğlendiği sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Suda bir anda fenalaşan İ.E.Ö., durumu fark eden arkadaşları tarafından sudan çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından İ.E.Ö., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, İ.E.Ö.'nün arkadaşlarıyla eğlendiği ve boğulma tehlikesi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri'de işletme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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