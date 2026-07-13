Kayseri'de Kaza Sonrası Kaçışta Ölüm - Son Dakika
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Kayseri'de Kaza Sonrası Kaçışta Ölüm

Kayseri\'de Kaza Sonrası Kaçışta Ölüm
13.07.2026 19:23
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Tomarza'da minibüs kazasında hayatını kaybeden Faruk Utgan toprağa verildi, sürücü gözaltında.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kaza sonrası olay yerinden kaçmaya çalışan sürücünün, minibüsle çarparak, ölümüne neden olduğu şahıs toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, R.O. yönetimindeki 42 ASC 593 plakalı minibüsle, R.M. yönetimindeki 38 APT 597 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası iki sürücü ve yakınları arasında kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son bulurken, kaza sonrası aracını kenara çekmek için direksiyon başına geçen R.O., minibüsü görevli polis memuru M.M.Ç. ve vatandaşların üzerine sürdü. Ekiplerin ikaz ateşi üzerine de durmayarak, ilerlemeye devam eden R.O.'nun kullandığı minibüs ekipler tarafından lastiklere ateş edilerek, durduruldu. R.O.'nun çarpması sonucu polis memuru M.M.Ç. ve vatandaşlardan İ.K. ile Faruk Utgan yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Faruk Utgan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralı polis memuru M.M.Ç. ve İ.K.'de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde ekipler tarafından yakalanan R.O. gözaltına alınırken, Faruk Utgan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Tomarza'da toprağa verildi

Olayda hayatını kaybeden Faruk Utgan, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçede toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Tomarza, Kayseri, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Kaza Sonrası Kaçışta Ölüm - Son Dakika

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