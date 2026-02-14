Kayseri\'de kuvvetli rüzgarın bilançosu: itfaiye 32 olaya müdahale etti

Kayseri'de dün etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, itfaiye ekipleri 32 olaya müdahale etti.

Kayseri'de dün etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkisini gösteren rüzgarla beraber çatılar uçtu, ağaçlar söküldü ve ulaşımda aksamalar meydana geldi. Rüzgarla beraber teyakkuza geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de olaylara müdahale etti.

Ekipler, rüzgarın etkisi gösterdiği saatlerde 32 olaya müdahale ederek, vatandaşları zor zamanlarında yalnız bırakmadı. - KAYSERİ