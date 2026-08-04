Kayseri\'de otobüs devrildi: 1 ölü, 24 yaralı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı trafik kazasında otobüsün enkazı kaldırıldı.

Hatay'dan Giresun'a gittiği öğrenilen yolcu otobüsü, İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjde bulunan ağaçları ve aydınlatma direğine çarpan otobüs, yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı 24 kişiyi ambulanslarla çeşitli hastanelere nakletti. Kazada hayatını kaybeden yolcu Gülümser Olgun'un cenazesi de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Devrilen otobüste ekiplerin çalışmasının ardından vinç ile kaldırılarak yediemin otoparkına götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan Kayseri-Niğde karayolu da tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.