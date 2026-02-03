Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kayseri'de özel halk otobüsünde fenalaşan bir vatandaş, şoförün hızlı ve yerinde müdahalesiyle hastaneye ulaştırılarak hayata tutundu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait 38 AB 210 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. Erkilet Cami Kebir-Ertuğrul Gazi seferini yapan otobüste 55-60 yaşlarında erkek bir yolcu fenalaştı. Diğer yolcular, durumu hemen otobüs şoförü Nazmi İnce'ye bildirdi. şoför İnce, vakit kaybetmeden güzergahını değiştirerek aracı Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne yönlendirdi. Kısa sürede hastaneye ulaştırılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Şoförün bu hızlı, bilinçli ve insani müdahalesi vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; yaşanan olayın sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, duyarlı davranışından dolayı şoför Nazmi İnce'yi ve tüm toplu taşıma çalışanlarını tebrik etti. - KAYSERİ