Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
03.02.2026 12:08  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de özel halk otobüsünde fenalaşan bir yolcu, şoför Nazmi İnce'nin hızlı müdahalesiyle hastaneye yetiştirildi. Olay, sosyal belediyecilik anlayışının bir örneği olarak gündeme geldi.

Kayseri'de özel halk otobüsünde fenalaşan bir vatandaş, şoförün hızlı ve yerinde müdahalesiyle hastaneye ulaştırılarak hayata tutundu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait 38 AB 210 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. Erkilet Cami Kebir-Ertuğrul Gazi seferini yapan otobüste 55-60 yaşlarında erkek bir yolcu fenalaştı. Diğer yolcular, durumu hemen otobüs şoförü Nazmi İnce'ye bildirdi. şoför İnce, vakit kaybetmeden güzergahını değiştirerek aracı Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne yönlendirdi. Kısa sürede hastaneye ulaştırılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Şoförün bu hızlı, bilinçli ve insani müdahalesi vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; yaşanan olayın sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, duyarlı davranışından dolayı şoför Nazmi İnce'yi ve tüm toplu taşıma çalışanlarını tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kayseri, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:54
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:34:59. #7.11#
SON DAKİKA: Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.