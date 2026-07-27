Kayseri'de Park Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Park Halindeki Araçta Yangın

Kayseri\'de Park Halindeki Araçta Yangın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi'de park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Özer Sokak üzerinde meydana gelen olayda, park halindeki 38 YAZ 419 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri de maddi hasarın oluştuğu otomobilde inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Kayseri, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Park Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar

15:55
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
15:43
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye’de Çiçeklerle karşılandılar
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye'de! Çiçeklerle karşılandılar
15:38
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
15:16
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
15:07
Başlamadan bitecekti Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
14:56
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 16:38:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayseri'de Park Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.