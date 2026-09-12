Kayseri\'de Şahin Sucukları soruşturmasında 5 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Kayseri'de faaliyet gösteren Şahin Sucukları'nda geçmişte görev yapan bazı çalışanların, görev ve yetki sınırları dışında ve şirketin bilgisi ve iradesi haricinde, sahte evrak ve belgelerle bazı finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiği şüphesiyle adliyeye çıkarılan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Şahin Sucukları tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimiz bünyesinde geçmişte görev yapan bazı çalışanların, görev ve yetki sınırları dışında ve şirketimizin bilgisi ve iradesi haricinde, sahte evrak ve belgelerle bazı finans kuruluşları nezdinde usulsüz işlemler gerçekleştirdiğine ilişkin tespitler, şirket iç denetim birimlerimizce tespit edilmiştir. Konuya ilişkin gerekli tedbirler süratle alınmış, elde edilen bilgi ve belgeler adli mercilere intikal ettirilmiştir. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iddia ve savunmalar titizlikle incelenmekte olup adli süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verilmişti. Olayla ilgili olarak çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken 4'ü yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin mal varlıklarına da tedbir konulduğu öğrenildi.