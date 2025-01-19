Kayseri\'de Takla Atan Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Güneyaşağı mahallesi Develi - Yahyalı yolu üzerinde meydana gelen kazada Ahmet Can D.'nin sürücüsü olduğu 38 GD 803 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu utakla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ahmet Can D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Ali Rıza Ö. ise, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ