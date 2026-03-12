Kayseri'de Tefecilik Operasyonu - Son Dakika
Kayseri'de Tefecilik Operasyonu

12.03.2026 19:31
Kayseri'de tefecilik iddiasıyla bir şahıs yakalandı, olayda ruhsatsız tüfek ve belgeler ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tefecilik yaptığı iddia edilen bir şahıs yakalandı.

Yeşilhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yeşilhisar ilçesinde şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet para gönderim notlarının listesinin yazılı olduğu not kağıdı, 1 adet 400 bin TL bedelli senet, 1 adet tarih ve miktarı yazılı olmayan açık senet, 1 adet 2 milyon TL bedelli çek, 1 adet cep telefonu ve sim kartı, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Bulanan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Ekonomi, Suç, Son Dakika

