Kayseri\'de turizm acentesine silahlı saldırı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir turizm kimliği belirsiz şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Tabancadan çıkan 11 kurşunun 7'si acentenin camına isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir turizm acentesine kimliği belirsiz şahıslar tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateşte 11 kurşunun 7'si acentenin camına isabet ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Ekipler olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ